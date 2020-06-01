В Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола

Вадим Карасев

Демократическая Республика Конго сообщила о новой вспышке лихорадки Эбола на северо-западе страны. Это новая чрезвычайная ситуация для системы здравоохранения Конго, уже борющейся с эпидемией смертельной лихорадки на востоке, а также растущим числом коронавирусной инфекции.

Это уже одиннадцатая вспышка Эболы в истории страны. Всего через несколько недель власти Конго готовы были объявить о конце предыдущей, десятой вспышки, бушевавшей на востоке республики.

Министр здравоохранения Конго Этени Лонгондо заявил, что четыре человека уже умерли от лихорадки Эбола в одном из районов северо-западного города Мбандака. Чиновник посетит место вспышки лично. Он уже пообещал в кратчайшие сроки направить вакцину и все необходимые медикаменты в пострадавший город, население которого превышает миллион человек. Экваториальная провинция, столицей которой является Мбандака, уже была поражена вспышкой лихорадки Эбола в период с мая по июль 2018 года. Тогда погибло 33 человека.

Эпидемия лихорадки Эбола на востоке Конго унесла жизни 2280 человек с августа 2018 года. Власти выжидали 42-дневный инкубационный период, чтобы 25 июня объявить о том, что эпидемия полностью побеждена.