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В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу

В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР с 1 июня сняли еще ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

С 13 мая в ЛНР возобновили работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, дошкольные образовательные учреждения, возобновилась работа общественного транспорта. Однако ряд ограничительных мер на территории всей республики продолжал действовать.

# В мире
По материалам: ria.ru

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