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В Москве откроются непродовольственные магазины

В Москве откроются непродовольственные магазины
Ритейлеры непродовольственных товаров готовятся к открытию своих магазинов в Москве, соблюдая при этом меры безопасности для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

В Москве в понедельник начался второй этап смягчения ограничений по коронавирусу: открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, включая гипермаркеты, при условиях соблюдения социального дистанцирования и усиленного режима дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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