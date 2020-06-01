В Москве откроются непродовольственные магазины

Алексей Вольцев

Ритейлеры непродовольственных товаров готовятся к открытию своих магазинов в Москве, соблюдая при этом меры безопасности для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

В Москве в понедельник начался второй этап смягчения ограничений по коронавирусу: открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, включая гипермаркеты, при условиях соблюдения социального дистанцирования и усиленного режима дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.