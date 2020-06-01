В начале нового учебного года пройдет диагностика знаний школьников – Кравцов

Влада Некрасова

В начале нового учебного года пройдет диагностика знаний школьников, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в рамках онлайн-фестиваля «Большая перемена».

«Мы сделаем небольшую диагностику в начале учебного года, чтобы посмотреть уровень знаний», – сказал Кравцов.

По его словам, это необходимо для того, чтобы организовать нужную помощь учащимся, если какие-то темы не были на должном уровне изучены в четвертой четверти.

«Никого не будут ругать или хвалить. Мы посмотрим, какие темы не были усвоены за этот период, и окажем всю необходимую поддержку, чтобы восполнить пробелы. Чтобы никак эта ситуация не отразилась на ваших знаниях», – подчеркнул Кравцов.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Сбербанка, Mail.ru Group, ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Российского движения школьников, движения «Юнармия», Кружкового движения НТИ, Ассоциации волонтёрских центров, арт-кластера «Таврида», федеральных детских центров, Русской медиагруппы.