В отели России пустят без справки об отсутствии COVID-19 и без масок

Влада Некрасова

Ростуризм и Роспотребнадзор согласовали рекомендации по работе отелей и иных средств размещения. Удивительно, но они значительно либеральней, чем аналогичный документ для санаториев. В Ростуризме отмечают, что считают возможным открытие отелей в России с 1 июня, но все решения будут приниматься в каждом регионе РФ отдельно местными властями.

Роспотребнадзор и Ростуризм при участии отраслевого сообщества завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения: отелей, гостиниц, пансионатов, баз отдыха, мотелей и т.д. Текст Рекомендаций опубликован на сайте Роспотребнадзора.

В документе под названием «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)», содержатся правила, которых должны придерживаться все объекты размещения, кроме санаторно-курортных организаций, для которых выпущены отдельные рекомендации.

Рекомендации Роспотребнадзора для отелей и иных средств размещения во многих пунктах совпадают с аналогичными рекомендациями для санаториев. Например, в части требований по дезинфекции номеров, контактных поверхностей общественных помещений объекта размещения и внешних конструкций (в т.ч. на пляжах), обеззараживания воздуха с помощью специальной аппаратуры, обеспечении требований социального дистанцирования (1,5-2 м.) и нанесения сигнальной разметки, обязательной термометрии гостей 1 раз в день и пр.

Схожи и требования по организации питания – здесь также не исключен шведский стол при соблюдении правил социальной дистанции, хотя и рекомендовано обслуживание гостей «преимущественно» по меню и в номерах. Столы нужно ставить не менее чем в 2 м друг от друга и рассаживать не более чем 1 человека за 1 стол («за исключением семей или совместно проживающих в одном номере» - такая формулировка говорит, в частности, о том, что вместе в отеле могут жить не только семьи).

Как и в случае с санаториями, при выявлении заболевшего в отеле, он не превращается в обсерватор автоматически.

Отличий больше. Вот основные из них:

При заезде в отели и иные средства размещения, в отличие от санаториев, не нужна ни справка об отсутствии COVID-19, ни справка об эпидокружении.Нет жесткого однозначного требования о заселении только 1 человека в номер, если он не отдыхает с семьей. Указано лишь, что размещение «преимущественно» одноместное или семейное. При этом из пункта о питании следует, что в номере могут совместно проживать не только члены одной семьи.Все номера должны иметь отдельную санитарную группу (туалет и ванная/душ). Гостиницы с удобствами «на этаже», таким образом, не откроются.Нет требования обязательного масочного или перчаточного режима для гостей в помещениях гостиниц и, тем более, на их территории. В документе указано, что отелям «при возможности» рекомендуют обеспечить возможность приобретения гостями на месте средств индивидуальной защиты. Отелям также предписана обязательная установка дозаторов с кожными антисептиками в общественных помещениях. Масочно-перчаточный режим предписан только самим сотрудникам отелей.Нет требования еженедельного контроля персонала на COVID-19. Оно делается только 1 раз – при допуске к работе.Отелям рекомендовано внедрить («при возможности») различные мобильные приложения для процессов регистрации гостей и организации процессов бесконтактного получения ключей и открывания номеров и общественных помещений.

«Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для наших граждан, а с другой – не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу. Безопасность людей является для нас безусловным приоритетом, но мы также заинтересованы в том, чтобы люди смогли комфортно и интересно отдохнуть», - отмечает в комментарии для прессы Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

Документ с рекомендациями для отелей, говорят эксперты, опрошенные «Вестником АТОР», действительно является намного более сбалансированным, чем рекомендации Роспотребнадзора для санаториев с медлицензией (их жесткость вызывает у наблюдателей только удивление).

Эксперты также говорят о серьезном влиянии на документ Ростуризма, которому удалось на этот раз убрать практически все невыполнимые пункты из «отельного регламента». Остается надеяться, что и требования Роспотребнадзора к санаториям претерпят изменения – сейчас непонятно, чем объяснимы столь существенные различия в требованиях к отелям и санаторно-курортным организациям, полагают наблюдатели.

ВСЕ РЕШАТ РЕГИОНЫ

Несмотря на весь «либерализм» правил для отелей, туристам рано срываться с места и путешествовать по всей стране. В Ростуризме подчеркивают: «Исходим из того, что, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения. Вместе с тем, окончательные решения об открытии будут принимать сами регионы».

Таким образом, следующий шаг в открытии внутреннего туризма – именно за региональными властями. Напомним, сейчас в подавляющем числе регионов РФ действует обязательная обсервация на 14 дней всех приезжих из других субъектов РФ, а отели пока закрыты. Даты их открытия будут разными для каждого субъекта.

Кроме того, Роспотребнадзором главным санитарным врачам регионов дано право устанавливать режим обсерватора для приезжающих из регионов, неблагополучных по COVID-19, в течение 2020 года. Это уже дало экспертам основание опасаться, что самый платежеспособный «костяк» внутреннего туризма – жители Московского региона и Санкт-Петербурга - может остаться «невъездным» в ряд регионов РФ.