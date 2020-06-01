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В первый день работы камер на дорогах в Киеве зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД

В первый день работы камер на дорогах в Киеве зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД

В понедельник, 1 июня, системы автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения зафиксировали в Киеве более 35 тысяч нарушений скорости.

Такие данные на 17:00 1 июня озвучил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что более 5600 нарушений уже успели проработать и по ним принять решения.

«Итог первых 17 часов роботы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5620. „Лидеры гонки“: Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км / ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км / ч, водитель получит 3 штрафа. Dura lex sed lex! (Суров закон, но закон!)», — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, с 1 июня в Украине запустили систему автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения. В сети опубликовали перечень улиц в Киеве, на которых установлены камеры нарушений ПДД.

Эксклюзивный материал о том, как работает система фиксации нарушений ПДД, а также о «письмах счастья», читайте на сайте «ФАКТОВ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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