Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины
Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предлагается ввести штрафы до трех тысяч рублей для автомобилистов, которые бросили свои машины во дворах, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новая статья 16.10. "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств" предусматривает, что водителям грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей за "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Билли Айлиш напомнила белым людям об их привилегиях и была раскритикована
Билли Айлиш напомнила белым людям об их привилегиях и была
Крупнейший полностью электрический самолет успешно прошел первые испытания
Крупнейший полностью электрический самолет успешно прошел первые
В ЦИК назвали голосование по Конституции безопаснее похода в магазин
В ЦИК назвали голосование по Конституции безопаснее похода в магазин
ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний
ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных
Познер рассказал об отношении Путина к нему
Познер рассказал об отношении Путина к нему
Праздник юного зрителя. Спектакли для детей и подростков
Праздник юного зрителя. Спектакли для детей и подростков
Сырые яйца, ребрышки и 10-минутные тренировки: секреты красоты Мэрилин Монро
Сырые яйца, ребрышки и 10-минутные тренировки: секреты красоты
«Мы Гитлера не избирали»: интервью российского немца
«Мы Гитлера не избирали»: интервью российского немца
Летнюю оздоровительную кампанию планируется начать с 1 июля – Кравцов
Летнюю оздоровительную кампанию планируется начать с 1 июля – Кравцов
В начале нового учебного года пройдет диагностика знаний школьников – Кравцов
В начале нового учебного года пройдет диагностика знаний школьников –
"Газпром" заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
"Газпром" заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины
В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

Топ на сегодня

Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде
В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде

Еще по теме

Стала известна сумма штрафов для автолюбителей за парковку на газоне
За неубранные сосульки и наледи на домах предложили штрафовать на 30 тысяч рублей
Минюст предложил повысить штрафы для ресторанов за некачественную пищу
Минюст предлагает повысить штраф для кафе и ресторанов за пищевые отравления посетителей