В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

Влада Некрасова

Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предлагается ввести штрафы до трех тысяч рублей для автомобилистов, которые бросили свои машины во дворах, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новая статья 16.10. "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств" предусматривает, что водителям грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей за "оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест".