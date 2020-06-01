Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина

В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина

Американский телеканал CBS Sports представил рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

В десятку лучших вошли сразу два россиянина. На четвертой строчке расположился тяжеловес Федор Емельяненко, шестым стал Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе.

Лучшим бойцом ММА по версии CBS стал американец Джон Джонс (26 побед - 1 поражение), второй — бразилец Андерсон Силва (34-10), канадец Жорж Сен-Пьер (26-2) — третий. В десятку, помимо Емельяненко и Нурмагомедова, вошли также Деметриус Джонсон, Жозе Алду, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор и Мэтт Хьюз.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба Нурмагомедова "нереально богатым человеком", который не нуждается в деньгах и легко может позволить себе выбирать соперников.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В деле «Седьмой студии» появились новые подробности
В деле «Седьмой студии» появились новые подробности
Россия в роли Буркина-Фасо. Ехать ли на саммит G7?
Россия в роли Буркина-Фасо. Ехать ли на саммит G7?
Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена»
Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена»
Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии
Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии
В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина
В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина
В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу
В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу
Купальня римской эпохи найдена в швейцарском Бадене
Купальня римской эпохи найдена в швейцарском Бадене
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Соловьев дал совет Рогозину по поводу ответа на шутку Маска
Соловьев дал совет Рогозину по поводу ответа на шутку Маска
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации

Топ на сегодня

Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде
В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде

Еще по теме

У российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова родился сын
Возможный бой Нурмагомедова и Макгрегора должен пройти в Лас-Вегасе
Глава UFC рассказал о "невероятном богатстве" Нурмагомедова
UFC может лишить Макгрегора пояса и сделать титульным бой Нурмагомедов - Фергюсон