В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина

Вадим Карасев

Американский телеканал CBS Sports представил рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

В десятку лучших вошли сразу два россиянина. На четвертой строчке расположился тяжеловес Федор Емельяненко, шестым стал Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе.

Лучшим бойцом ММА по версии CBS стал американец Джон Джонс (26 побед - 1 поражение), второй — бразилец Андерсон Силва (34-10), канадец Жорж Сен-Пьер (26-2) — третий. В десятку, помимо Емельяненко и Нурмагомедова, вошли также Деметриус Джонсон, Жозе Алду, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор и Мэтт Хьюз.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал Хабиба Нурмагомедова "нереально богатым человеком", который не нуждается в деньгах и легко может позволить себе выбирать соперников.

