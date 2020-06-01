Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России предложили выплачивать МРОТ домохозяйкам

В России предложили выплачивать МРОТ домохозяйкамФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о ежемесячных выплатах минимального размера оплаты труда (МРОТ) домохозяйкам. Об этом сообщает газета «Известия».

Законопроект будет внесен на рассмотрение партией ЛДПР 1 июня. Согласно документу, поддержку от государства получат те, кто ведет домашнее хозяйство: убирает дом, готовит пищу, ухаживает за детьми, инвалидами или престарелыми родственниками. По мнению одного из авторов документа Ярослава Нилова, такие меры укрепят социальную стабильность в обществе.

При этом право на пособие будет иметь только один из членов семьи. Кроме того, доход семейства на душу не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Порядок выплат предполагается определить Минтруду. В случае принятия меры вступят в силу с 1 января следующего года.

В сентябре прошлого года идею выплачивать домохозяйкам МРОТ назвали привлекательной, но не слишком реальной. Кроме того, некоторые предложили вместо узаконивания статуса «домохозяйка» ввести наказание за тунеядство, как в Советском Союзе.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

У Елены Воробей обнаружили коронавирус
У Елены Воробей обнаружили коронавирус
В столицу США ввели войска
В столицу США ввели войска
Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"
Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"
Перевод казахского языка на латиницу слишком политизирован — эксперт
Перевод казахского языка на латиницу слишком политизирован — эксперт
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
В России предложили выплачивать МРОТ домохозяйкам
В России предложили выплачивать МРОТ домохозяйкам
Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами
Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами
Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
В Москве откроются непродовольственные магазины
В Москве откроются непродовольственные магазины
Гороскоп на июнь 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июнь 2020 года от Анжелы Перл
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца к больной жене
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца к больной жене

Топ на сегодня

На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий

Еще по теме

Пособие для домохозяек может появиться в России
Госдума окончательно одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума
Повысить МРОТ до прожиточного минимума могут с мая 2018 - Госдума
Российским домохозяйкам предложили платить пособие