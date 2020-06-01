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В США состоялся исторический запуск ракеты компании SpaceX: как это было

В США состоялся исторический запуск ракеты компании SpaceX: как это было

Вчера весь мир стал свидетелем исторического события — в США состоялся запуск ракеты Falcon-9 с космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX, основанной Илоном Маском, с двумя астронавтами, 49-летним Робертом Бенкеном и 53-летним Дугласом Херли, на борту к Международной космической станции.

Надо отметить, что это событие должно было произойти еще несколько дней назад, однако из-за неблагоприятных погодных условий его пришлось перенести. Прилетевший тогда вместе с супругой Меланией, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером на космодром во Флориду президент США Дональд Трамп пообещал вернуться на мыс Канаверал в субботу и обещание свое сдержал. Правда, на этот раз он прилетел один.



Дональд Трамп
Илон Маск

Несмотря на то что запуск ракеты транслировался в интернете (и люди со всего мира прильнули к экранам своих компьютеров и гаджетов, чтобы наблюдать за ним онлайн), многие любопытствующие приехали непосредственно к месту событий, чтобы воочию увидеть это впечатляющее событие.

Последний раз США отправляли своих астронавтов на ракете больше девяти лет назад. Но почему это событие уже называют легендарным, так это потому, что это был первый в истории запуск астронавтов на орбиту на корабле частной компании.


Дуглас Херли и Роберт Бенкен

После удачного запуска Илон Маск не скрывал своих радостных эмоций.

Меня переполняют эмоции, и мне очень трудно говорить. Я потратил 18 лет, работая над этой задачей, и мне сложно поверить, что это произошло. Я думаю, что все человечество должно этим гордиться,

— сказал он во время пресс-конференции.

К слову, не забыл он и про старую шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который шесть лет назад, занимая пост вице-премьера, предложил доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута.

Батут работает,

— отметил Маск.

К МКС Crew Dragon должен пристыковаться сегодня в 17.27 по московскому времени.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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