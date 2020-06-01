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В Украине ввели третий этап ослабления карантина

В Украине ввели третий этап ослабления карантина
Начиная с понедельника, 1 июня, Украина переходит на третий этап ослабления карантина, при котором будет снят еще ряд запретов.

Так, с сегодняшнего дня в Украине разрешено следующее:

работа бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в спортзалах или бассейнах. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:

температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);

все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах; соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);

групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.
При этом на время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:

использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;

функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);

функционирование детских комнат; одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет; выдача многоразовых полотенец клиентам.

Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено:

для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Правила пользования поездами:

В Укрзализныце опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:

пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;

измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

При этом в Укрзализныце добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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