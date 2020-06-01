В Украине ввели третий этап ослабления карантина

Влада Некрасова

Начиная с понедельника, 1 июня, Украина переходит на третий этап ослабления карантина, при котором будет снят еще ряд запретов.Так, с сегодняшнего дня в Украине разрешено следующее:работа бассейнов и спортзалов;посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в спортзалах или бассейнах. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах; соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.При этом на время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);функционирование детских комнат; одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет; выдача многоразовых полотенец клиентам.Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено:для индивидуального посещения;для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.Правила пользования поездами:В Укрзализныце опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.При этом в Укрзализныце добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.