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В волгоградском «Кванториуме» стартовали «Инженерные каникулы»

В волгоградском «Кванториуме» стартовали «Инженерные каникулы»

В волгоградском «Кванториуме» стартовали «Инженерные каникулы», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Участниками дистанционной образовательной программы «КвантоЗМЕЙ» стали школьники от 10 до 18 лет. В рамках программы состоятся профильные мастер-классы: «Первые шаги в авиационном деле», «Мировые фестивали воздушных змеев», «Открой воздушные потоки».

Вначале школьников ждет вводная лекция об истории возникновения воздушного змея. Далее каждый воспитанник будет определен в одну из пяти команд: «Змей отважного воина», «Змей южного ветра», «Змей зеленого чая», «Змей полной луны», «Сумеречный змей».

Отмечается, что после того, как ребята получат доступ на внутреннюю интернет-платформу своей команды, они начнут конструировать змея. В числе материалов, которые понадобятся начинающим инженерам, – метровая деревянная рейка, лавсановая пленка, клей ПВА, скотч, нитки, леска, цветные полоски ткани. Итогом станет запуск воздушных змеев и командная дискуссия о том, как полученные знания можно использовать на практике.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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