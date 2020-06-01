ВДНХ в честь Дня защиты детей приготовила специальную онлайн-программу

Алексей Вольцев

ВДНХ в честь Дня защиты детей приготовила специальную онлайн-программу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участники смогут послушать отрывки из первого в России учебника по этикету начала XVIII века, посмотреть отечественные мультфильмы, принять участие в мастер-классе, познакомиться с детенышами морских обитателей «Москвариума», а также совершить виртуальную прогулку по павильону «Робостанция».

Онлайн-мероприятия пройдут на официальном сайте ВДНХ, на страницах выставки в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на интернет-площадках резидентов выставки.

«1 июня ВДНХ проведет настоящий праздник детства в онлайн-формате. Весь день в открытом доступе – мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек. Участие в праздничной программе – отличный повод провести время дома, в кругу своих родных», – сообщили в пресс-службе ВДНХ.