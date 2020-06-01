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"Вкусвилл" приостановил открытие новых магазинов

"Вкусвилл" приостановил открытие новых магазинов
Сеть магазинов "Вкусвилл" приостановила открытие новых магазинов на фоне изменений, вызванных в сфере торговли распространением коронавируса, заявил основатель и совладелец "Вкусвилла" Андрей Кривенко.

"Планов по открытию новых магазинов нет вообще. Пока мы не будем расширяться. Около 60 магазинов закрыто. Примерно треть из них - навсегда, остальные заморожены на период. Какая судьба ждёт их, поймем ближе к октябрю", - сказал Кривенко, слова которого приводятся в сообщении на сайте компании.

По его словам, ритейлер сильнее других продуктовых сетей пострадал от изменений на рынке, поскольку 70% ассортимента - компании скоропортящаяся продукция. "И модель нашей компании строилась на том, что клиенты ходят в магазин в среднем два-три раза в неделю, чтобы купить набор свежих продуктов с коротким сроком хранения, съесть их и прийти за новым", - указал он.


Франции.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Выручка компании в 2019 году превысила 1,3 миллиарда долларов, под ее управлением находится порядка 1,2 тысячи магазинов в 27 городах России. По данным "БИР Аналитик", основатель ритейлера Андрей Кривенко владеет 1,79% в ООО "Вкусвилл", бенефициаром 86,05% является Евгений Лисицын, еще 12,16% - у структуры фонда Baring Vostok.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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