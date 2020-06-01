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Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам

Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Народный артист России Владимир Кузьмин в интервью порталу "СтарХит" призвал артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за последствий пандемии коронавируса.

Недавно после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты, особенно молодые, бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.


"Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут", — считает музыкант.

По мнению артиста, в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.


"Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает", — подчеркнул Кузьмин.

# Россия
По материалам: ria.ru

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