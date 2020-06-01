Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » "Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России

"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России

"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов раскритиковал американскую правозащитную организацию Human Rights Watch за разницу в оценке ситуации с правами человека в России и США.

В своем телеграм-канале журналист обратил внимание, что на сайте неправительственной организации нет новостей про беспорядки в Соединенных Штатах, однако публикуются "трактаты про Русь".

"На сайте неполживой Human Rights Watch ровно ноль новостей о погромах в США. Даже в разделе Racial Discrimination. Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей богу", — отметил Попов.


В Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции произошли беспорядки. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные ввели комендантский час.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Москве откроются непродовольственные магазины
В Москве откроются непродовольственные магазины
Гороскоп на июнь 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июнь 2020 года от Анжелы Перл
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца к больной жене
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца к больной жене
Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США
Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США
Дочь Михаила Ефремова мечтает жениться "на красивой девушке" и уехать из России
Дочь Михаила Ефремова мечтает жениться "на красивой девушке" и уехать
«Газпром» теряет Турцию
«Газпром» теряет Турцию
Малышева заменила Гордона на Первом канале из-за подозрений на коронавирус
Малышева заменила Гордона на Первом канале из-за подозрений на
Россияне подсчитали расходы на будущее детей
Россияне подсчитали расходы на будущее детей
Российским компаниям предложили возместить расходы на маски
Российским компаниям предложили возместить расходы на маски
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Первый президент Украины оценил ущерб от сдачи ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины оценил ущерб от сдачи ядерного оружия в $250

Топ на сегодня

На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий

Еще по теме

Human Rights Watch рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в России
Минобороны РФ назвало доклад HRW об авиаударе по школе в Идлибе информационным вбросом
Минобороны назвало обвинения HRW в обстреле школы в Идлибе очередным вбросом
США нашли виновных в своём выходе из Совета по правам человека ООН (ДОКУМЕНТ)