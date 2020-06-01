ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний

Анастасия Иванова

Пандемия коронавируса негативно сказалась на возможности получения медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, следует из результатов исследования, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании, проводившемся в течение трех недель в мае, приняли участие 155 стран. Согласно результатам, негативный эффект пандемии наблюдается повсеместно, однако в наибольшей степени оказались затронуты страны с низким уровнем дохода.

Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, так как люди, страдающие от неинфекционных заболеваний, находятся в группе риска заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни, отмечает ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус.