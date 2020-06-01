Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания

ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания

ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболеванияФото: Zohra Bensemra / Reuters

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку Эболы, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны. Об этом пишет The Telegraph.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было выявлено шесть случаев заболевания, также известно о четырех скончавшихся недалеко от Мбандаки, региональной столицы Экваториальной провинции.

О новой вспышке впервые объявил по местному радио губернатор региона Бобо Болоко Болумбу (Bobo Boloko Bolumbu) в понедельник, 1 июня. Он сказал, что образцы от случаев были отправлены в INRB, национальную медицинскую исследовательскую организацию страны в Киншасе, для вторичного подтверждения. «Лаборатория предоставила нам информацию о том, что все случаи смерти, проанализированные с 18 мая, являются следствием вируса Эбола», — сказал губернатор.

Губернатор также призвал людей сохранять спокойствие и продолжать соблюдать гигиенические меры: «Регулярно мойте руки с мылом. Не приветствуйте друг друга рукопожатиями. Не трогайте больных или мертвых людей, у которых были температура или кровотечение».

Министр здравоохранения страны Этени Лонгондо (Eteni Longondo) во время пресс-конференции подтвердил летальные случаи. «Четыре человека уже умерли», — сказал он.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус также подтвердил, что возле города была обнаружена новая вспышка Эболы, добавив, что из шести зарегистрированных пациентов четверо умерли. Глава ВОЗ также отметил, что страна находится на заключительном этапе борьбы с Эболой в ее восточной части. «Эта вспышка является напоминанием о том, что COVID19 — не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — написал глава ВОЗ в своем Twitter-аккаунте.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения
Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу
Звезду YouTube уличили в мародерстве
Звезду YouTube уличили в мародерстве
"Куча придурков". Трамп обрушился с критикой на губернаторов штатов
"Куча придурков". Трамп обрушился с критикой на губернаторов штатов
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
Лунный день сегодня 1 июня 2020 года
Лунный день сегодня 1 июня 2020 года
В Чечне позвали Елену Милашину ехать в США, чтобы защищать негров
В Чечне позвали Елену Милашину ехать в США, чтобы защищать негров
МИД России выразил демарш чешскому послу
МИД России выразил демарш чешскому послу
Вуди Аллен раскритиковал поверивших в его педофилию актеров
Вуди Аллен раскритиковал поверивших в его педофилию актеров
Закупки «Роскосмоса» и Росгвардии захотели засекретить
Закупки «Роскосмоса» и Росгвардии захотели засекретить
ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания
ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания
Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon
Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon
"Вкусвилл" приостановил открытие новых магазинов
"Вкусвилл" приостановил открытие новых магазинов

Топ на сегодня

Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты

Еще по теме

Вспышку лихорадки Эбола в Конго признали международной ЧС
В Конго подтвердили новые смерти от Эболы
ВОЗ признала вспышку вируса Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба
Вспышка Эболы в Конго побила самый мрачный рекорд всего за один день