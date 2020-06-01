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Врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков от коронавируса

Врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков от коронавируса

В экстренном порядке необходимо обеспечить всех медиков индивидуальными средствами защиты  перед второй волной пандемии коронавируса.

Медики обратились к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой решить проблему защиты врачей и медицинских работников. Эксперты, медицинские работники, представители благотворительных организаций в специальном письме обратили внимание на то, что в России сохраняется дефицит средств индивидуальной защиты для врачей, работающих с заражёнными, есть организационные проблемы, не хватает врачей для работы с больными.

В письме предлагается пересмотреть нормативные документы, которые регулируют закупку необходимых средств. Существующая система неэффективна в условиях пандемии. Проблему с дефицитом защитных костюмов, масок и всего прочего нужно решать в срочном порядке, пока не наступила вторая волна коронавируса, - пишет РБК.

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По материалам: u-f.ru

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