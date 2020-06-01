Всё о жизни Памелы Андерсон: от девушки с обложки до защитника природы

Лидия Мартынова

Яркая, прекрасная, подчеркнуто эротичная – именно таких эпитетов обычно удостаивается эта удивительная женщина. Она восхищала своей красотой и в 22 года, когда впервые попала на обложку журнала Playboy, и сейчас, когда ей уже 51 год, а она по-прежнему блистает на красной дорожке. Памела Андерсон удостоена награды на Канадской аллее славы и по праву может навязываться одной из самых известных актрис Канады.

Тяжелое детство и юность будущей звезды

Появление на свет маленькой Памелы Дэниз Андерсон не прошло незамеченным для прессы. Дело в том, что она родилась как раз в день столетия официального основания Канады — 1 июля 1967 года. Никакими выдающимися талантами девочка не отличалась и была довольно застенчивым и скромным ребенком.

По свидетельству самой Памелы над ней долго издевалась няня, в 12 лет ее изнасиловал молодой мужчина. В 14 лет она подверглась групповому изнасилованию. Над ей надругался ее парень с шестью своими приятелями. Через все эти беды и испытания Памеле пришлось проходить в одиночестве, так как родные не оказывали ей никакой поддержки.

Отец был простым мастером по обслуживанию каминов и очень любил выпить, а матери приходилось работать официанткой с утра и до ночи. Памела молчала обо всем, что с ней происходило, потому что от отца поддержки ждать не приходилось, а мать и так была загружена проблемами и девочка просто не хотела ее расстраивать.

Замкнутые глубоко в душе проблемы вызывали депрессию и, по словам самой Памелы, нередко подводили ее к суицидальным мыслям. От сведения счетов с жизнью ее спасла любовь к животным, а переезд в Ванкувер открыл новую страницу в ее жизни.

Из золушки в принцессы

«Это здорово – быть блондинкой. С таким низким уровнем ожиданий легко произвести впечатление» Памела Д. Андерсон

После окончания школы Памела перебралась в Ванкувер и устроилась работать фитнес-инструкторм. Еще в школе она начала заниматься спортом и отлично играла в волейбол.

Переворот в судьбе произошел внезапно. В 1989 году она пришла посмотреть игру местной футбольной команды «Львы». Именно там она случайно попала в объектив камеры. Изображение сексуальной красавицы увидел на большом экране весь стадион и ее заметили представители пивоваренной компании «Labatt Brewing» в чьей футболке девушка и пришла на игру. Компания наняла ее в качестве пресс-секретаря и рекламной модели.

Как только реклама с изображением стройной красивой блондинки стала расходиться по Северной Америке ей заинтересовался журнал «Playboy» и предложил сняться в эротической фотосессии.

Она становится лицом обложки журнала, переезжает в Лос-Анджелес и продолжает успешно сниматься в качестве модели. До ведущей модели журнала было рукой подать и пожалуй ни одна другая девушка не удостаивалась так часто звания «девушка месяца».

Ее красотой восхищались мужчины, от поклонников и ухажеров не было отбоя. Но видимо комплексы по поводу внешности, которые стали следствием подростковых травм, давали о себе знать. Памела считала, что у нее слишком маленькая грудь.

Чтобы исправить это Памела Андерсон обратилась к пластическому хирургу и увеличила грудь до 4 размера, но это показалось ей недостаточным и вскоре грудь стала еще больше (уже 5 размер). При довольно хрупком телосложении (рост модели 170 см, вес 50 см) такая грудь выглядела непропорционально. Но это окончательно избавило Памелу от всяких комплексов.

Ее сотрудничество с журналом Playboy продолжалось 20 лет и ни одна другая модель не появлялась на его страницах настолько часто. Одновременно она снималась и в других глянцевых журналах. Но в 2016 году сообщила о том, что проводит свою последнюю фотосессию и завершает модельную карьеру. Ей на тот момент было уже 49 лет. Достойный пример для тех, кто уверен что в модельном бизнесе есть место только молоденьким девочкам.

Конечно, поддержание красоты требовало серьезных усилий и обращения к пластическим хирургам. Памела Анлерсон никогда не скрывала, что делала операции по увеличению губ, подтяжку овала лица, колола ботокс и использовала липосакцию.

Правда немало удивила своих поклонников тем, что в 1999 году тем, что избавилась от силиконовой груди. Хотя по словам самой Памелы именно грудь «проложила ей дорогу» в шоу-бизнес и именно ей она обязана своей карьерой.

Из эротической модели в киноактрисы

«У меня силиконовый бюст, а у половины Голливуда искусственные лица» Памела Д. Андерсон

Карьера Памелы Анерсон развивалась не только на модельном поприще. Она пробовала свои силы и в качестве актрисы кино. Ее первая роль была в комедийном сериале. Отснявшись в двух сезонах сериала «Tool Time girl» девушка ушла из шоу ради главной роли в сериале «Спасатели Малибу».

Именно этот сериал открыл ей дорогу в кино, она стала настоящим секс-символом не только в Америке, но и во всем мире. О том, что Памела не ошиблась с выбором своего киностарта, говорит тот факт, что сериал «Спасатели Малибу» попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый сериал. После такого успеха предложений о съемках в кино сексуальной блондинке поступает очень много.

Из звезды сериалов она получила возможность стать актрисой полнометражного кино, но большенство фильмов с ее участием не имели никакого успеха у публики. Из самых успешных проектов, пожалуй можно назвать роль Беки в фильме «Очень страшное кино-3».

После этого фильма было еще несколько кино проектов, в том числе, где Памела Андерсон играла саму себя. Но успеха они не имели. Поэтому можно с уверенностью сказать – звезда Памелы Андерсон на Канадской аллее славы это скорее благодарность за то, что она показала, что можно добиться многого практически ничего не умея и не обладая никакими особыми талантами.

Личная жизнь как любовный роман

Примечательно, что Памела попробовала свои силы и в писательской деятельности. Ее авторству принадлежат две книги. Первая книга под названием «Звезда» была написана в соавторстве с Эриком Шоу Куинном в 2004 году. Книга о девушке, которая мечтает добиться славы может показаться автобиографичной, но на самом деле там использованы только некоторые эпизоды личной жизни Памелы Андерсон.

Вторая книга вышла в 2005 году и называлась «Блистающая звезда». Эта книга содержит гораздо больше личного опыта и жизненных уроков собственной биографии Памелы. Книга повествует о сложностях с которыми сталкиваются знаменитые люди, а еще в этой книге женщин откровенно рассказывает о своих взаимоотношениях с первым мужем.

Если бы Памела выбрала в качестве темы для своих сочинений свою личную жизнь и многочисленные романы, то сюжетов хватило бы на несколько книг. Именно в этой сфере ее жизни много громких скандалов, бурящих чувств, страстей, эмоций. Ее романы были многочисленны и обсуждались в обществе.

Но одним из самых скандальных эпизодов был брак с рок-музыкантом Томи Ли. Кроме того, что этот брак сопровождался шумными скандалами, ссорами, попойками и «утечкой» домашнего порно из коллекции Томи и Пэм, можно сказать что именно этого мужчину Памела любила без памяти.

Она терпеливо сносила его попойки и побои, родила ему двоих сыновей и даже после того как он избил ее с малолетним ребенком на руках и сел в тюрьму она не смогла расстаться с ним окончательно. Полный разрыв отношений произошел только в 2000 году уже после того как брак заключен был повторно.

Был еще один мужчина, за которого Памела так же выходила замуж дважды – Рик Соломон. Но от брака с этим мужчиной в душе модели возникала острая тяга к алкоголю и шумным гулянкам. Так что с этим мужчиной женщине все-таки пришлось расстаться.

В личной жизни были и «проходные» фигуры, например, такие как музыкант Кид Рок. Их брак продолжался совсем недолго, отчасти из-за того, что Кид был похож на первого мужа. Примечательно, что сама актриса и модель призналась, что хоть и была много раз за мужем, верит в моногамию и, каждый раз выходя замуж, искренне считала, что это на всю жизнь.

В 2018 году Памела все-таки решила написать о своей личной жизни и выпустила в свет книгу, в которой откровенно рассказывает о своих мужьях, сексе и возрождении отношений. Книга имеет довольно витиеватое название «Похоть на любовь: возрождение интимности и страсти в твоих отношениях».

В книге Памела откроено рассказывает не только о личной жизни, но и дает советы по внесению разнообразия в сексуальную жизнь, делится собственными экспериментами и находками в постели и т.д.

На данный момент Памела собирается замуж в пятый раз. Ей долго приписывали роман с футболистом Адилем Рами, сама актриса не подтверждала этих слухов и утверждала, что они просто хорошие друзья. Однако сейчас сомнения если у кого-то и оставались, то были развеяны окончательно: 51-летняя актриса и 32-летний футболист помолвлены и намерены сыграть свадьбу.

Долгое время главными мужчинам в жизни Памелы были ее сыновья от первого брака. Сыновья от первого, горячо любимого мужа Томи Ли выросли и оказались гораздо умнее своих родителей: они не замечены ни в пристрастии к алкоголю, ни в употреблении наркотиков. Памела часто берет сыновей на светские мероприятия и с гордостью демонстрирует их всему миру.

Любовь к животным и благотворительность

«Мой эксгибиционизм обладает огромной движущей силой – вот бюст, а теперь поговорим об экспериментах над животными. И знаешь, что на тебя обратят внимание». Памела Д. Андерсон

Свою любовь к животным Памела Андерсон пронесла через всю свою жизнь и, дав себе обещание защищать животных еще в юности, оставалась верной этому обещанию всю свою жизнь. Она в течение довольно долгого времени пропагандирует вегетарианство, активно выступает за права животных, занимая ведущие позиции во многих благотворительных компаниях.

Одна из ее компании была направлена на отказ от использования натурального меха в одежде. За активную позицию в этом вопросе Памела получила премию Линды МакКартни, учрежденную организацией «Люди за этичное отношение к животным» РЕТА.

В 2015 году стала членом совета директоров Общества охраны морской фауны. Организация является некоммерческой и занимается защитой и сохранением экосистем морской среды. В том же году Памела Андерсон посетила Восточный экономический форум (Владивосток) в качестве эксперта по вопросам охраны окружающей среды.

Благотворительная деятельность Памелы не ограничивается помощью животным. В 2005 году ее выбрали в качестве активиста для помощи больным ВИЧ и СПИД. Фактически став официальным лицом этой компании Памела Андерсон собрала огромные средства для помощи больным. Она принимала участие в Нью-Йоркском марафоне в 2013 году для сбора средств в помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.

Пожалуй именно в качестве общественного деятеля Памела Андерсон сделала наибольший вклад в общество. Имея всемирную известность, она использует ее для улучшения окружающего мира и защиты природной среды.

О любви к России и российском гражданстве

«Я люблю Россию» именно так говорит всемирно известная актриса и подчеркивает, что у нее имеются русские корни. Ее прапрабабка по материнской линии эмигрировала из России в Нидерланды, а потом в Канаду. Именно из-за этого, как считает актриса, ей «близка русская культура и русская душа».

В интервью в 2016 году Памела Андерсон сказала, что не исключает возможности получения российского гражданства. Тем более, что ранее еще один американский актер получил гражданство Российской Федерации.

И для всестороннего развития в истории порноиндустрии предлагаем взглянуть на жизни знаменитой Линды Лавлейс, чья судьба была наполнена не только радостными событиями и славой, но депрессией, несчастным браком и трагедиями.

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Плейбой - Памела Андерсон / Playboy - Pamela Anderson / Документальный фильм