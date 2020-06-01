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Всероссийский детский центр «Смена» отмечает свое 35-летие и Международный деть защиты детей

Всероссийский детский центр «Смена» отмечает свое 35-летие и Международный деть защиты детей

1 июня на интернет-ресурсах детского центра «Смена» проходят праздничные мероприятия, посвященные его 35-летию и Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В программе развлекательных и профориентационных мероприятий – интеллектуальная игра с игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексеем Блиновым, онлайн-флешмоб с вожатыми детского лагеря, презентация новой компетенции во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий ВДЦ «Смена», мастер-класс по мультимедийной журналистике. Празднование завершится тематическим вечерним огоньком и чтением написанных детьми легенд о «Смене» в прямом эфире.

В этот день также можно принять участие в конкурсе по созданию тематической композиции на стекле «Ура! Каникулы!» и челлендже по приготовлению домашнего мороженого.

История ВДЦ «Смена» началась в 1985 году, когда состоялось торжественное открытие Всесоюзного трудового оздоровительного лагеря (ВТОЛ) «Рабочая смена» и в него приехали 385 ребят из разных регионов страны.

Главная миссия центра – профориентация, здоровый образ жизни, гражданско-патриотическое воспитание. Ежегодно в нем отдыхают более 16 тысяч детей со всей России, реализуются 42 образовательные программы всероссийского и международного уровней.

Полная программа мероприятий – на сайте центра.

# Общество
По материалам: edu.ru

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