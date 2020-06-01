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Вуди Аллен раскритиковал поверивших в его педофилию актеров

Вуди Аллен раскритиковал поверивших в его педофилию актеровВуди АлленФото: Kevin Winter / Getty Images

Режиссер Вуди Аллен раскритиковал поверивших в его педофилию актеров. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

Он назвал глупостью то, что многие артисты отказались от сотрудничества после обвинений в его адрес. Кинематографист думал, что люди сразу воспримут это как смехотворный бред.

«Актеры понятия не имеют о реальных фактах и цепляются за какую-то корыстную, публичную, безопасную позицию. Разве есть в мире люди, которые не против растления детей? Осуждать меня стало таким же модным занятием, как есть кейл», — сказал Аллен.

Он поделился, что Тимоти Шаламе, который снимался в его картине «Дождливый день в Нью-Йорке», впоследствии даже заявил, что жалеет о сотрудничестве с режиссером. «Но он поклялся моей сестре, что сделал это, потому что скоро должна была состояться премия "Оскар". Он и и его агент подумали, что у него будет больше шансов на победу, если он осудит меня, поэтому он и сделал это», — рассказал кинематографист.

В 2018 году приемная дочь режиссера Дилон Фэрроу детально описала его домогательства и рассказала, что режиссер отвел ее на чердак, когда ей было семь лет. «Как семилетняя девочка, я бы сказала, что он трогал мои личные места, но как 32-летняя женщина я говорю, что он трогал мои половые губы и мою вульву своими пальцами», — сказала она.

В ответ Аллен опубликовал заявление, в котором указал, что расследование этих обвинений было проведено еще в 1992 году. Тогда гражданский суд признал его невиновным.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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