За волонтерство в период пандемии будут положены выплаты

Вадим Карасев

Михаил Мишустин подписал указ, в котором установлен свод правил по выплатам за волонтерскую деятельность во время пандемии.

Сообщается, что на данные выплаты выделено 145 миллионов рублей. В данном документе поясняется, что те, кто не остался равнодушным и взял на себя ответственность за беспомощных людей, достойны внимания. Для добровольцев государство предусмотрело выплаты, которые можно будет оформить через ПФР или портал госуслуг до 1 октября текущего года.

Уточняется, что размер выплаты составит 12130 рублей. Данная сумма будет начислена волонтеру за каждого, кому была оказана помощь. На поддержку государства смогут рассчитывать те, кто принял к себе людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, граждан преклонного возраста и т.д., пишет RT на русском.

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