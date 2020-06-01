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Забастовка под лозунгом #BlackLivesMatter: Google и EA отменили свои презентации

Забастовка под лозунгом #BlackLivesMatter: Google и EA отменили свои презентации
Беспорядки в США, вызванные смертью Джорджа Флойда, могут оказать негативное влияние на индустрию развлечений.
Напомним, из-за жестких действий сотрудника полиции Миннеаполиса Дерека Чавена задержанный им афроамериканец Джордж Флойд скончался. Инцидент спровоцировал беспорядки по всей стране, а в штате Миннесоте впервые со времен Второй мировой войны произошла полная мобилизация Нацгвардии США.
Звезды кино и известные игровые разработчики и журналисты активно комментировали ситуацию. В результате в Сети была запущена PR-кампания в поддержку движения #BlackLivesMatter. Так, Netflix, Hulu, Disney, Marvel, Bethesda, Amazon, HBO, Sony и другие компании выразили поддержку протестующим. Warner Bros. вообще временно сменила логотип, а аккаунт платформы HBO Max в Twitter теперь называется #BlackLivesMatter.

На этом компании не остановились, в итоге это может негативно повлиять на бизнес. Так, издательство Electronic Arts отменило запланированную на 1 июня презентацию игры Madden NFL 21. Аналогичным образом поступила и компания Google, намеревавшаяся на этой неделе провести посвященный Android ивент.
Из-за этого старший редактор издания The Verge Том Уоррен уже выразил опасения, что Sony может пересмотреть свои планы на презентацию PlayStation 5.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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