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Захарова назвала ситуацию с протестами в США трагедией

Захарова назвала ситуацию с протестами в США трагедией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила, что ситуация с продолжающимися протестами в США, связанными с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, открыла занавес, продемонстрировав все проблемы этой старны в области прав человека.

«Создается впечатление, что просто отдернули занавес, и предстала вся та картина, которую США намеренно скрывали от общественности. Они знали, что происходит у них, какие существуют противоречия, но при этом делали все возможное, чтобы эту картину видоизменить. И продолжали поучать всех остальных, вводили санкции под предлогом защиты прав человека», — сказала дипломат.

Вместе с тем Захарова заверила, что у российской стороны нет никакого злорадства по поводу складывающейся ситуации в США.

«Есть понимание того, что мы сейчас лицезреем американскую трагедию сегодняшнего дня. Но о каком лидерстве на этом направлении США мы можем говорить после того, что мы все увидели? После действий полиции, попыток манипуляции общественным мнением через СМИ, обвинений друг друга. После такого хаоса никаких вопросов к остальным у США в ближайшие годы быть не может», — считает представитель ведомства.

В Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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