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Закупки «Роскосмоса» и Росгвардии захотели засекретить

Закупки «Роскосмоса» и Росгвардии захотели засекретитьФото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Минфине захотели засекретить данные о госзакупках Росгвардии, Федеральной службы охраны (ФСО) и «Роскосмоса», следует из доработанного ведомством законопроекта в рамках реформы контрактной системы. Документ доступен на сайте министерства.

В настоящее время в России засекречены только госзакупки Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. В 2019 году Росгвардия просила разрешить ей не раскрывать закупки «для унификации подхода». От ФСО поступила аналогичная просьба из-за «террористической угрозы». «Роскосмос» также выразил желание не раскрывать закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы исключить риск утечек и в рамках борьбы с санкциями.

В начале 2020 года сообщалось, что «Роскосмос» потратит сотни миллионов рублей на проверку завышения стоимости завершения строительства первой очереди космодрома Восточный. В общей сложности поиск потерянных миллионов будет стоить 255 миллионов рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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