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Завершился первый год работы проекта Уральского педуниверситета «Ассоциация классных руководителей»

Завершился первый год работы проекта Уральского педуниверситета «Ассоциация классных руководителей»

В Уральском государственном педагогическом университете подвели итоги первого года работы проекта «Ассоциация классных руководителей», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Ассоциация была создана для повышения профессиональной компетентности и престижа деятельности классных руководителей, изучения, обобщения и распространения лучших педагогических практик.

В рамках проекта в течение года прошли тематические форсайт-сессии, семинары и круглые столы для студентов и педагогов школ Свердловской области, также подготовлены курсы повышения квалификации «Основы классного руководства».

Членами Ассоциации могут стать классные руководители, заместители директоров по воспитательной работе, педагоги системы дошкольного образования, студенты и педагогические работники, осуществляющие воспитательную работу в образовательных организациях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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