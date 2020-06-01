Завершился первый год работы проекта Уральского педуниверситета «Ассоциация классных руководителей»

Лидия Мартынова

В Уральском государственном педагогическом университете подвели итоги первого года работы проекта «Ассоциация классных руководителей», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Ассоциация была создана для повышения профессиональной компетентности и престижа деятельности классных руководителей, изучения, обобщения и распространения лучших педагогических практик.

В рамках проекта в течение года прошли тематические форсайт-сессии, семинары и круглые столы для студентов и педагогов школ Свердловской области, также подготовлены курсы повышения квалификации «Основы классного руководства».

Членами Ассоциации могут стать классные руководители, заместители директоров по воспитательной работе, педагоги системы дошкольного образования, студенты и педагогические работники, осуществляющие воспитательную работу в образовательных организациях.