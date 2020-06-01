Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"

Анастасия Иванова

Американский актер Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший одну из главных ролей в "Доводе", рассказал на YouTube-канале Esquire, что новая работа Кристофера Нолана связана с его фильмом "Начало".

Про предстоящую премьеру давно ходят слухи о том, что она может оказаться продолжением блокбастера Нолана 2010 года, тем более, что в обеих картинах идет речь о нелинейном течении времени.

"Я бы сказал, что "Довод" и "Начало" не чужие друг другу. Они породнились через брак. Встречаются на День благодарения, шашлыки в семейном кругу и прочие подобные мероприятия. Но один живет в Европе, а другой – в Комптоне (Калифорния)", — так прокомментировал Вашингтон теорию фанатов о том, что "Довод" — тайный сиквел.

пояснил он изданию.

"Когда я снимаюсь у него, я сильно сомневаюсь, что хоть что-то понимаю", — добавил актер.

Пока дату мировой премьеры "Довода" не переносят, предположительно он выйдет 17 июля, несмотря на то, что ограничительные меры из-за пандемии пока не сняты.