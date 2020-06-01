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Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие карантинные радости звезд

Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие карантинные радости звезд

Кажется, еще никогда звездный образ жизни не был так близок к народу. Листая ленту инстаграма, уже сложно различать, где новый пост от подружки, а где от какой-нибудь Ким Кардашьян (последняя теперь тоже в чем-то похожем на махровый халат и в маске). Новости о частичном снятии режима ограничений рунет встретил шутками о том, что гулять теперь не только можно, но и нельзя, и тут звезды, кажется, тоже с народом.

Большинство предпочитает или скрываться на даче, или пока не выходить из дома вовсе. Ну а пока все разбираются с новыми правилами, предлагаем выбрать, кто ты на карантине: богемная Полина Киценко с бокальчиком шампанского, спокойная Наталья Ионова в асане или дерзкая Кайя Гербер на улице. А может быть, вы примкнете к движению агрономов-любителей, которое в нашей подборке уже возглавляют Елена Летучая и Мария Кожевникова?!

Смотрим, как звезды провели очередную неделю, и ищем родственные души!


Юлианна Караулова


Рита Дакота с дочерью


Полина Гагарина


Елена Темникова


Настя Ивлеева


Регина Тодоренко с сыном


Настя Каменских


Наталья Ионова


Сергей Лазарев


Кристина Асмус


Нюша


Вера Брежнева


Наталья Водянова


Ксения Собчак


Евгений Плющенко и Яна Рудковская


Кортни Кардашьян


Ким Кардашьян


Кайли Дженнер с дочерью


Эмили Ратажковски


Эшли Грэм


Нина Агдал


Кэндис Свейнпол


Синди Кроуфорд


Кайя Гербер


Лили-Роуз Депп


Кристина Агилера


Дженна Дьюэнн с дочерью


Люк Эванс


Тесс Холлидей


Ирена Понарошку


Владимир Пресняков и Наталья Подольская


Дима Билан


Айза Анохина с сыновьями


Дарья Клюкина


Мария Шарапова


Елизавета Пескова


Елена Летучая


Анна Седокова


Юлия Снигирь


Мария Кожевникова с сыновьями


Полина Киценко


Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева


Ника Белоцерковская


Елена Крыгина


Виктория Шелягова


Анастасия Шубская и Александр Овечкин с новорожденным сыном


Светлана Бондарчук


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми


Кэти Перри


Дэвид Бекхэм с дочерью


Сиара


Мэрайя Кэри


Шэрон Стоун


Джиган и Оксана Самойлова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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