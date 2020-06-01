Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие карантинные радости звезд
Сегодня, 00:56 Вадим Карасев
Кажется, еще никогда звездный образ жизни не был так близок к народу. Листая ленту инстаграма, уже сложно различать, где новый пост от подружки, а где от какой-нибудь Ким Кардашьян (последняя теперь тоже в чем-то похожем на махровый халат и в маске). Новости о частичном снятии режима ограничений рунет встретил шутками о том, что гулять теперь не только можно, но и нельзя, и тут звезды, кажется, тоже с народом.
Большинство предпочитает или скрываться на даче, или пока не выходить из дома вовсе. Ну а пока все разбираются с новыми правилами, предлагаем выбрать, кто ты на карантине: богемная Полина Киценко с бокальчиком шампанского, спокойная Наталья Ионова в асане или дерзкая Кайя Гербер на улице. А может быть, вы примкнете к движению агрономов-любителей, которое в нашей подборке уже возглавляют Елена Летучая и Мария Кожевникова?!
Смотрим, как звезды провели очередную неделю, и ищем родственные души!
Юлианна Караулова
Рита Дакота с дочерью
Полина Гагарина
Елена Темникова
Настя Ивлеева
Регина Тодоренко с сыном
Настя Каменских
Наталья Ионова
Сергей Лазарев
Кристина Асмус
Нюша
Вера Брежнева
Наталья Водянова
Ксения Собчак
Евгений Плющенко и Яна Рудковская
Кортни Кардашьян
Ким Кардашьян
Кайли Дженнер с дочерью
Эмили Ратажковски
Эшли Грэм
Нина Агдал
Кэндис Свейнпол
Синди Кроуфорд
Кайя Гербер
Лили-Роуз Депп
Кристина Агилера
Дженна Дьюэнн с дочерью
Люк Эванс
Тесс Холлидей
Ирена Понарошку
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Дима Билан
Айза Анохина с сыновьями
Дарья Клюкина
Мария Шарапова
Елизавета Пескова
Елена Летучая
Анна Седокова
Юлия Снигирь
Мария Кожевникова с сыновьями
Полина Киценко
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева
Ника Белоцерковская
Елена Крыгина
Виктория Шелягова
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с новорожденным сыном
Светлана Бондарчук
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми
Кэти Перри
Дэвид Бекхэм с дочерью
Сиара
Мэрайя Кэри
Шэрон Стоун
Джиган и Оксана Самойлова
По материалам: spletnik.ru
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