Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие карантинные радости звезд

Вадим Карасев

Кажется, еще никогда звездный образ жизни не был так близок к народу. Листая ленту инстаграма, уже сложно различать, где новый пост от подружки, а где от какой-нибудь Ким Кардашьян (последняя теперь тоже в чем-то похожем на махровый халат и в маске). Новости о частичном снятии режима ограничений рунет встретил шутками о том, что гулять теперь не только можно, но и нельзя, и тут звезды, кажется, тоже с народом.

Большинство предпочитает или скрываться на даче, или пока не выходить из дома вовсе. Ну а пока все разбираются с новыми правилами, предлагаем выбрать, кто ты на карантине: богемная Полина Киценко с бокальчиком шампанского, спокойная Наталья Ионова в асане или дерзкая Кайя Гербер на улице. А может быть, вы примкнете к движению агрономов-любителей, которое в нашей подборке уже возглавляют Елена Летучая и Мария Кожевникова?!

Смотрим, как звезды провели очередную неделю, и ищем родственные души!





Юлианна Караулова





Рита Дакота с дочерью





Полина Гагарина





Елена Темникова





Настя Ивлеева





Регина Тодоренко с сыном





Настя Каменских





Наталья Ионова





Сергей Лазарев





Кристина Асмус





Нюша





Вера Брежнева





Наталья Водянова





Ксения Собчак





Евгений Плющенко и Яна Рудковская





Кортни Кардашьян





Ким Кардашьян





Кайли Дженнер с дочерью





Эмили Ратажковски





Эшли Грэм





Нина Агдал





Кэндис Свейнпол





Синди Кроуфорд





Кайя Гербер





Лили-Роуз Депп





Кристина Агилера





Дженна Дьюэнн с дочерью





Люк Эванс





Тесс Холлидей





Ирена Понарошку





Владимир Пресняков и Наталья Подольская





Дима Билан





Айза Анохина с сыновьями





Дарья Клюкина





Мария Шарапова





Елизавета Пескова





Елена Летучая





Анна Седокова





Юлия Снигирь





Мария Кожевникова с сыновьями





Полина Киценко





Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева





Ника Белоцерковская





Елена Крыгина





Виктория Шелягова





Анастасия Шубская и Александр Овечкин с новорожденным сыном





Светлана Бондарчук





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми





Кэти Перри





Дэвид Бекхэм с дочерью





Сиара





Мэрайя Кэри





Шэрон Стоун





Джиган и Оксана Самойлова