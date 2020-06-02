27 июня «Выпускной вечер» пройдет в формате онлайн и объединит выпускников всей страны - Сергей Кравцов

Анастасия Иванова

«Выпускной бал – прекрасная традиция, и мы обязаны сохранить эту традицию для ребят. 27 июня мы проведем федеральный «Выпускной вечер» в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока. Это будет большая программа. У выпускников появится возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи со множеством включений из самых разных уголков нашей страны», - цитирует министра просвещения Сергея Кравцова пресс-служба ведомства.

«К сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. На протяжении всех школьных лет мы заботимся о детях, помогаем получать знания, развивать таланты, воспитываем и учим принимать ответственные обдуманные решения, учим безопасной жизни. И сейчас мы как раз показываем пример, как это делать: и именно поэтому, оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или может чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем», - добавил Кравцов.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвященные выпускникам школ 2019-20 учебного года. Центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер» в онлайн-формате, который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть которой войдет популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса».

Очными «выпускные вечера» 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора. Также при соблюдении всех мер предосторожности проведение очных выпускных будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны. В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11 классы.