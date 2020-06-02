81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему "подарили"

Вадим Карасев

На днях 81-летний африканский король Ламиди Адейеми III, законный наследник государства Ойо, находившегося на территории современной Нигерии, отметил день рождения своей младшей жены, 22-летней королевы Ануолувапо Адейеми. Вместе с двумя детьми они устроили праздничную фотосессию, позже опубликовав кадры в инстаграме.

Началась очередная прекрасная глава моей жизни. Благодарю всемогущего Бога за этот благословенный момент. Благодарю тебя, Господи, за то, что я жива, здорова, дышу, и за мою прекрасную семью, детей, друзей, сторонников и доброжелателей. Я хочу поблагодарить и моего мужа, Его Королевское Величество Ламиди Олайивола Атанда Адейеми III, рядом с которым я продолжаю учиться. Он говорит, что человек без цели — как корабль без руля, как пьеса без сюжета. "Дорога к успеху не бывает гладкой, упорство и настойчивость — вот главные условия победы", — говорит он. Пусть он долго царствует на троне своих прославленных предков. Пусть этот год принесет мне новые возможности и подтолкнет меня к новым вершинам. С днем рождения меня! — написала королева в соцсети.





Король Ламиди Адейеми III и королева Ануолувапо Адейеми с детьми





У короля Ойо 13 жен. Брак с первой был династическим — с целью укрепить власть и примирить ее противоборствующие ветви. Другие жены, как пишет пресса, в прошлом были друзьями его детей. Королеву Ануолувапо Адейеми королю "подарил" ее отец, совладелец фармацевтической компании, якобы в знак благодарности за помощь в бизнесе.





Королева Ануолувапо Адейеми

По словам королевы Ануолувапо, она вышла замуж по любви. Если верить сообщениям в прессе, женой короля она стала сразу после окончания школы, а через год после свадьбы родила близнецов. Сейчас королева учится на третьем курсе факультета политологии Ибаданского университета и увлекается модой.

Со своими младшими женами король Ламиди Адейеми III время от времени появляется на шопинге в европейских столицах.







