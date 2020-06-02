Алтайским врачам предложили выбрать между увольнением и работой уборщика

Вадим Карасев

Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства сообщили о сокращении в связи с упразднением отделения ортопедии и травматологии в больнице. Медикам предложили работу санитаров, уборщиков и дворников.

О сокращении рассказал в видеообращении завотделением доктор медицинских наук Арсен Осипов. Он зачитал письмо от главврача больницы Константина Смирнова, в котором ему было предложено продолжить работу в центре на должности уборщика с окладом чуть менее 14 тысяч рублей. Врач отметил, что подписал документ и "готов выйти с метлой убирать территорию больницы".

Смирнов записал видеоответ, в котором объяснил, что в рамках реорганизации медицинского центра в здание отделения ортопедии переезжает коллектив детской травматологии барнаульской больницы №12, и юридически пришлось оформлять все это через сокращение. Он пообещал, что все специалисты сохранят рабочие места и с 1 июня выйдут на работу. Тем не менее управление СКР по Алтайскому краю инициировало проверку по факту видеообращения Осипова.