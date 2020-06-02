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Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране

Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в странеФото: Marko Djurica / Reuters

Федеральные тюрьмы США закрыли впервые за 25 лет из-за беспорядков, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщает Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США.

В бюро входит 122 учреждения со всей стране. В них под стражей находятся около 165,5 тысячи заключенных. Отмечается также, что число сотрудников тюрем составляет почти 37 тысяч.

Решение закрыть учреждения было принято для обеспечения безопасности до тех пор, пока не утихнут волнения.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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