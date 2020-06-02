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Археологи объяснили причину появления пирамид в Мексике

Археологи объяснили причину появления пирамид в Мексике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики опубликовали исследовательскую работу, в которой попытались объяснить причину появления пирамид Мезоамерики.

Исследовательская группа проанализировала самые известные объекты доиспанского периода в Мексике, среди которых главное место занимают пирамиды. Ученые представили довольно простое объяснение, для чего древние цивилизации возводили эти огромные сооружения.

Пирамиды расположены на всей территории Мексики. Каждая их них обладают уникальными архитектурными элементами, но всех их объединяет пирамидальная структура. По словам доктора Педро Франсиско Санчеса, пирамиды представляют собой священные копии гор. Древние жители в своей жизни часто сталкивались с огнедышащими вулканами, где, по их мнению, и зародилась жизнь. Подражая природе, они создавали «копии» вулканов и гор, в которые вкладывали сакральный смысл.

Археологи заметили, что в природе часто встречается пирамидальная форма. К тому же высокий монументальный объект легче возвести именно в форме пирамиды, что имело значение для народов, не обладавших современными технологиями.

Древние жители Мексике вкладывали в пирамиды мифический смысл, связанный с легендами о происхождении жизни. Пирамиды становились центрами древних городов, а вокруг них выстраивались все остальные объекты. Исследователи считают, что города, построенные вокруг пирамид, являлись моделями того, как древние строители представляли себе мир, пишет РГ.

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По материалам: u-f.ru

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