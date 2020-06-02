Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Болгария определились со списком стран, которые откроют сезон-2020

Болгария определились со списком стран, которые откроют сезон-2020

Болгария утвердила список государств, туристы из которых могут въехать в страну уже с 1 июня. Впервые за многие годы болгарские курорты откроют сезон без российских туристов. Развитие ситуации зависит от успехов РФ в борьбе с коронавирусной инфекцией.


ПОКА БЕЗ РОССИИ, ТУРЦИИ И УКРАИНЫ

По сообщению министерства туризма Болгарии, с 1 июня с туристическими целями въехать в страну без обязательного 14-дневного карантина могут граждане 29 стран. В этом списке – государства ЕС. На текущем этапе Болгария отказалась принимать туристов, приезжающих из Турции, Украины, Белоруссии и Великобритании.

В силу сложной эпидемиологической обстановки в РФ, Болгария пока воздержалась и от приема российских туристов. Как сообщили в Минтуризма Болгарии, список «разрешенных» стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках .

Напомним, схожие решения по российскому рынку ранее приняли Греция и Кипр. По сообщению МИД РФ, пока российские власти не обсуждали с болгарской стороной восстановление турпотоков.

Требовать у иностранцев справки об отсутствии «ковида» Болгария не будет:  при въезде туристов попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке и принимают все условия.


РОССИЯН ЖДЕТ КАРАНТИН, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПРИЕДУТ ИЗ ЕВРОПЫ

В сообщении Минтуризма Болгарии подчеркивается, что обязательный 14-дневный карантин отменяется только для лиц, прибывающих из вышеперечисленных 29 стран, и являющихся гражданами стран-членов ЕС, стран-участников Шенгенского пространства, Великобритании и Северной Ирландии, Сербии и Северной Македонии.  

Таким образом, если в Болгарию прибудут граждане РФ, проживающие в Европе, им придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника стрит-арта
Crew Dragon доставил на МКС серию сверхпрочных работ художника
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
В Москве умер 71 человек с коронавирусом
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
После сюжета о коррупции в медицине в Воркуте сожгли машину журналиста
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю судом из-за его откровений об их жизни
Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек.
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня

Еще по теме

Болгария пустит туристов без тестов на COVID-19
Стали известны главные направления летнего отдыха у россиян
Россия и Болгария договорились сотрудничать в сфере туризма
Болгария впервые возглавила Совет ЕС