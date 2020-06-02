Болгария определились со списком стран, которые откроют сезон-2020

Алексей Вольцев

Болгария утвердила список государств, туристы из которых могут въехать в страну уже с 1 июня. Впервые за многие годы болгарские курорты откроют сезон без российских туристов. Развитие ситуации зависит от успехов РФ в борьбе с коронавирусной инфекцией.

ПОКА БЕЗ РОССИИ, ТУРЦИИ И УКРАИНЫ

По сообщению министерства туризма Болгарии, с 1 июня с туристическими целями въехать в страну без обязательного 14-дневного карантина могут граждане 29 стран. В этом списке – государства ЕС. На текущем этапе Болгария отказалась принимать туристов, приезжающих из Турции, Украины, Белоруссии и Великобритании.

В силу сложной эпидемиологической обстановки в РФ, Болгария пока воздержалась и от приема российских туристов. Как сообщили в Минтуризма Болгарии, список «разрешенных» стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках .

Напомним, схожие решения по российскому рынку ранее приняли Греция и Кипр. По сообщению МИД РФ, пока российские власти не обсуждали с болгарской стороной восстановление турпотоков.

Требовать у иностранцев справки об отсутствии «ковида» Болгария не будет: при въезде туристов попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке и принимают все условия.

РОССИЯН ЖДЕТ КАРАНТИН, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПРИЕДУТ ИЗ ЕВРОПЫ

В сообщении Минтуризма Болгарии подчеркивается, что обязательный 14-дневный карантин отменяется только для лиц, прибывающих из вышеперечисленных 29 стран, и являющихся гражданами стран-членов ЕС, стран-участников Шенгенского пространства, Великобритании и Северной Ирландии, Сербии и Северной Македонии.

Таким образом, если в Болгарию прибудут граждане РФ, проживающие в Европе, им придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию.