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Брендовые жарочные поверхности ROLLER GRILL

Гриль-плита или жарочная поверхность, используется для приготовления пищи в кафе, ресторанах или киосках общественного питания. Наиболее популярным брендом среди жарочных поверхностей является торговая марка ROLLER GRILL, которая уже более 15 лет реализует технику для кухонь и сферы общественного питания в целом.

На сайте интернет-магазина «Бипраймтрейд» https://bptrade.by/catalog/teplovoe-oborudovanie/zharochnye-poverkhnosti-/ жарочная поверхность известного бренда ROLLER GRILL представлена по минимальной цене, без дополнительных переплат и скрытых платежей.

Жарочные поверхности ROLLER GRILL

Жарочные поверхности от мирового бренда ROLLER GRILL, представленные в каталоге интернет-магазина «Prime Trade» являются надежной и проверенной годами техникой, широко используемой в сфере общественного питания. Как правило, поверхность нагревы выполнена из чугуна, что позволяет добиться равномерного прогрева всей жарочной поверхности благодаря спиральному нагревателю в течение пятнадцати минут.

Специальный поддон накапливает стекающий жир от приготавливаемых продуктов, что в свою очередь обеспечивает чистоту на рабочем месте любого повара. Эргономичная конструкция панели управления позволяет содержать элементы управления в чистоте во время регулирования параметров температуры. Кроме того, большинство моделей ROLLER GRILL имеют две зоны нагрева – одну можно использовать для приготовления блюда, а вторую для поддержания его в постоянно подогретом состоянии.

Керамическая гриль-плита от ROLLER GRILL

Особой гордость производителя жарочных поверхностей являются электрические плиты с керамической поверхностью нагрева. Особая технология обработки материалов и исполнения гарантирует идеально ровную поверхность, к которой ничего не пристает и не прилипает во время жарки.

Готовить блюдо на такой плите можно начинать уже после 12 секунд после включения! Именно столько времени необходимо для нагрева рабочей поверхности с керамическим покрытием Turbo Heat. Устройство отличается равномерным распределением тепла по всей поверхности нагрева, а гладкая керамика обеспечивает жарку без дыма и легкую чистку влажной губкой или тряпкой. Съемный поддон для сбора стекающего жира довольно легко доставать и мыть. Простая система управления и надежный термостат не дадут вашему блюду подгореть.

# Бизнес

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