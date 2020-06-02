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Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Часть россиян пожаловались на снижение зарплатФото: Виталий Невар / ТАСС

Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.

По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат россиян стало на 10 процентных пунктов больше. В целом работники частного сектора говорят о снижении дохода чаще (22 процента), чем бюджетники (17 процентов).

Ко второй половине мая на 7 процентных пунктов возросло число бюджетников, переведенных на удаленную работу. Их общее число достигло 28 процентов. Среди сотрудников частных компаний показатель остался прежним и составил 19 процентов.

Также в ходе исследования было установлено, что на 5 процентных пунктов, до 10 процентов, снизилось число работников частных предприятий, уходящих в отпуск за свой счет. В госструктурах показатель остался на прежнем уровне (3 процента).

Ранее аналогичное исследование провела Высшая школа экономики (ВШЭ). По ее данным, за время пандемии коронавируса зарплаты упали у 40 процентов жителей страны. Больше всего уровень оплаты труда снизился в строительстве, торговле и сфере обслуживания.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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