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Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам

Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,1 тысячи и составляет 198 706, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В понедельник сообщалось о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи), днем ранее – о 182 143 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,4 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходит 97 581 человек, выздоровели 95 526 человек (3 708 за сутки), умерли 5 598 человек (204 за сутки).


Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 70 013 (2 358 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 23 495 заболевших (1 162 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 20 834 заболевших (990 за сутки).
# В мире
По материалам: ria.ru

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