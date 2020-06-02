Что пишут в Телеграме: 1 июня

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор постов популярных Telegram-каналов о событиях 1 июня.

Прокуратура признала аварию на ТЭЦ-3 в Норильске преступлением по статье о загрязнении земли опасными химическими веществами, пишет канал "Нержавейка". Проверка установила, что причиной утечки из хранилища 20 тыс. тонн мазута стало проседание опор резервуара, прослуживших более 30 лет, то есть халатности в обслуживании. В "Норникеле" расценивают аварию как локальную, прокуратура же настаивает, что это ЧП федерального масштаба.



Канал "RT на русском" опубликовал интервью с тетей погибшего в США Джорджа Флойда Анджелой Харрельсон. Женщина поделилась переживаниями в связи со смертью родственника и призналась, что не ожидала столь масштабной реакции на произошедшее.

Думаю, реакция оказалась такой сильной, потому что у каждого, кто видел эти кадры, человек умер прямо на глазах. И если у тебя есть сердце — бьющееся сердце, которое гонит кровь по жилам, — ты не можешь не измениться от увиденного. Это убийство. И это могло произойти с кем угодно.

В Вашингтоне из-за протестов против полицейского насилия ввели комендантский час, а президента Трампа пришлось даже на некоторое время эвакуировать в бункер. Канал "Новости. Как есть" выложил видео, снятое с вертолета над столицей США.

Владимир Путин поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением 7-го ребенка. На видео, опубликованном каналом "Номенклатура", президент спросил, как ей удалось так быстро восстановиться (роды состоялись 28 мая). Кузнецова ответила, что все благодаря поддержке детей.

В Челябинске богослужения из храма Александра Невского перенесли из-за реконструкции в новое место - здание с сомнительной историей по Свердловскому проспекту, 59А. Оно было построено в 2005 году без каких-либо разрешений, но сносить его не стали. Как сообщает канал "Челябинск", по документам здание значится как общественный туалет, раньше в нем располагались ночные клубы и салон эротического массажа, а за необычную форму горожане окрестили строение "утюгом".

Канал "Иркутский блог" выложил фото исторического здания, которое новые владельцы отремонтировали на современный лад. Усадьба Турищина в Иркутске, которая была признана объектом культурного наследия, еще летом 2013 года превратилась в "сайдинговую коробку" и "радует" своим видом местных жителей.

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