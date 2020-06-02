Что сейчас происходит на курортах Египта

Анастасия Иванова

На египетских курортах снова фиксируются случаи коронавируса. Эффективность новых «антивирусных» протоколов в отелях вызывает сомнение и вопросы у отдыхающих. Так, отказ от «шведского стола» возмутил местных туристов в Хургаде.

«КОВИД» НАШЛИ В ЭЛЬ-ГУНЕ

Всего спустя неделю после возобновления работы красноморских курортов Египта в одном из отелей Эль-Гуны у местного туриста обнаружен коронавирус. Напомним, гостиницам Египта разрешено было открыться с 15 мая только при наличии «сертификата здоровья» и при 25% загрузке. Границы Египта закрыты, власти страны сделали ставку на внутренний рынок, чтобы, в том числе, отработать все протоколы безопасности для возвращения иностранных туристов.

По данным египетских СМИ, из 172 отелей страны, которые пожелали пройти «антивирусную» сертификацию, это удалось сделать только 72 объектам. В последние две недели те отели, которые все-таки открылись, как и ожидалось, работали с минимальной загрузкой: она даже не достигала разрешенных 25%.

На курортах Южного Синая показатель составлял 8%, в туристической зоне Хургады – 13%. Но даже при таких «низких оборотах» гостиничному сектору не удалось избежать новых случаев коронавируса.

«Жертвой» стал курорт Эль-Гуна, где работало 42 отеля, в которых проживало около 2000 местных туристов. Как это нередко бывает в Египте, власти признали случай COVID-19 в отеле лишь спустя неделю после выявления заболевшего.

Как заявил губернатор провинции Красного моря Амр Ханафи, короновирус нашли у женщины, которая проживала в отеле несколько дней. По словам чиновника, инфекцию «поймали» с помощью тепловизора на входе в отель - у женщины был жар.

При этом губернатор отрицает случаи заражения других постояльцев и сотрудников отеля, как и отдыхающих в других отелях, с которыми заболевшая женщина могла пересекаться на пляже. Отель, кстати, обсерватором не стал: в нем лишь провели дезинфекцию.

В ХУРГАДЕ - «ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ»

Согласно «сертификатам здоровья», в египетских отелях не допускается открытый буфет. Гостиницам, которые по-прежнему заявляют, что работают по системе All Inclusive, рекомендовано организовать комплексную подачу блюд. Однако некоторые отели в Хургаде, которые, напомним, сейчас могут принимать только местных жителей, решили на первом этапе минимизировать расходы на питание.

По сообщению египетских СМИ, на курорте вспыхнули своего рода «голодные бунты»: отдыхающие потребовали вернуть «шведский стол». Несколько сотен человек даже подали жалобы губернатору, жалуясь на «скудность» предоставляемого им комплексного питания.

Было найдено компромиссное решение: туристы, которым не хватает подаваемых порций блюд в рамках комплексного меню, могут обращаться за добавкой.