Деятели культуры высказались о постепенном ослаблении режима самоизоляции

Алексей Вольцев

Народный артист Эдгард Запашный, саксофонист Игорь Бутман, пианист-виртуоз Денис Мацуев, радио- и телеведущая Алла Довлатова, а также певица и актриса Марина Федункив поддержали постепенное ослабление режима самоизоляции в Москве.





"Я вчера проехался с дачи в квартиру, простоял в пробке полтора часа, как в наше нормальное время. И на улицах большое количество людей, — сказал РИА Новости Денис Мацуев. — Но если мы уже столько просидели, то надо чуть еще потерпеть. Понятно, что можно плюнуть на все и всем выйти, но мы будем опять иметь вспышку".

Он добавил, что надеется на то, что график прогулок, введенный в Москве, будет эффективным. "Потому что мы видим, что самого страшного сценария мы все-таки избежали", — сказал он.

Предостерегает от слишком раннего снятия ограничений и выхода жителей столицы на улицы и Эдгард Запашный.





"Есть ощущение, что город вернулся к привычному образу жизни. Но я считаю, что люди сейчас недооценивают степень опасности. Прекрасно понимаю, что у нас, как в пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Понимаю, что многие начинают верить во что-то, только убедившись лично. Поэтому мне кажется, что сейчас рано думать, что ситуация нормализовалась. Это иллюзия", — сказал народный артист.

Игорь Бутман считает, что москвичам стоит быть "предельно внимательными, аккуратными и, главное, ответственными" и уверен в целесообразности постепенного снятия карантина.