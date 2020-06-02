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Делягин обрушился с критикой на план Мишустина по восстановлению экономики России

Делягин обрушился с критикой на план Мишустина по восстановлению экономики России

Известный экономист Михаил Делягин подверг серьезной критике план восстановления экономики, который представил премьер-министр России Михаил Мишустин. По мнению эксперта заявленный план не предполагает изменения самой экономической  модели Российской Федерации. Об этом сообщает ИА REGNUM.

По словам Делягина, план Мишустина представляет собой своего рода “косметический ремонт” старой либеральной экономической модели. При этом экономист указывает, что Мишустин по своему профилю налоговик, но никак не стратег по работе.  

Кроме того, Делягин отметил, что план Мишустина не предполагает активной государственной поддержки. В то же время, по отзыву экономиста, в нём есть латание дыр. 

Также эксперт обращает внимание на необходимость создания условий для огромного кредитования, поощрения любых экспортных производств. Помимо этого он говорит о важности создания государством механизмов затруднения экспорта сырья и стимулирования производства готовых изделий и полуфабрикатов. Однако, сетует экономист, Мишустин не меняет правила. 

Не упустил из виду Делягин и намерение главы правительства России достичь экономического роста в 2,5%. По его мнению, заявленный показатель остается в пределах статистической погрешности. Кроме того, экономический рост в условиях мировой депрессии, по его мнению, возможен за счет модернизации России. Но, как отмечает Делягин, этого в плане Мишустина он не видит. 

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По материалам: u-f.ru

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