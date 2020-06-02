Детей-сирот добавят в перечень находящихся в трудной ситуации

Влада Некрасова

Совет Федерации 2 июня рассмотрит закон, уточняющий категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Документ был принят в Госдуме в третьем чтении 27 мая. Поправки вносятся в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Дети-сироты включаются в перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас в него входят, в частности, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, дети, находящиеся в организациях для обучающихся с девиантным поведением, дети малоимущих семей и другие категории.

Авторы законопроекта, депутаты Костромской областной Думы посчитали необходимым ликвидировать существующий законодательный пробел и включить в этот список детей-сирот. Эта мера позволит им рассчитывать на дополнительную помощь от государства. «Каждый несовершеннолетний, в силу различных причин оставшийся без родительской поддержки, имеет право на получение социальных гарантий», — говорится в пояснении к законопроекту.

Авторы документа обращают внимание, что государство сегодня уделяет особое внимание интеграции в жизнь общества детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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