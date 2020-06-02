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Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей) в результате разрыва контрактов с Россией. Об этом в интервью изданию strana.ua рассказал генеральный директор завода Сергей Войт.

Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch). Однако проект был остановлен из-за политических разногласий Киева и Москвы, отметил глава "Южмаша".

"Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без нее невозможно было сделать "Зенит", - заявил он. В результате, по словам Войта, "Южмаш" лишился денежных поступлений, что привело к появлению долгов по зарплате перед работниками предприятия.

# В мире
По материалам: ria.ru

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