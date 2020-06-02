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Дэвид Бекхэм поделился снимком детей и рассказал, каково это — быть многодетным отцом

Дэвид Бекхэм поделился снимком детей и рассказал, каково это — быть многодетным отцом

В Международный день защиты детей многие звезды российского шоу-бизнеса делились в соцсетях фотографиями своих детей или собственными детскими кадрами из архива. 45-летнему Дэвиду Бекхэму, который вместе с женой Викторией воспитывает четырех детей, тоже было что сказать в этот день.

Британский футболист напомнил, что 1 июня также отмечают Всемирный день родителей, провозглашенный Организацией Объединенных Наций в 2012 году, чтобы подчеркнуть важную роль родителей в семье.


Дэвид Бекхэм с детьми

Сегодня Всемирный день родителей. Как отец четырех детей, я знаю, что быть родителем означает проявлять силу, любовь, заботу и терпение одновременно. И особенно сейчас,— написал он в инстаграме, опубликовав фото со всеми своими детьми.

Вместе с 46-летней Викторий Бекхэм он воспитывает 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и восьмилетнюю Харпер.

Во время карантина почти вся семья, за исключением старшего сына Бруклина, который живет в США, была вместе, подавая пример другим британцам. Семья Бекхэм отмечала день рождения мамы, смотрела вместе фильмы и находила другие домашние занятия в самоизоляции.


Виктория и Дэвид Бекхэм


Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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