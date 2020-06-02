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Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеян

Дэвид Гетта попытался поддержать протесты в США ремиксом и был высмеянДэвид ГеттаФото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Французский диджей Дэвид Гетта поделился со слушателями музыкальным ремиксом с речью Мартина Лютера Кинга-младшего, пытаясь таким образом поддержать протесты в США против полицейского произвола в отношении темнокожих. Артиста высмеяли в соцсетях.

Диджей устроил благотворительный онлайн-концерт для помощи организациям, борющимся с последствиями пандемии коронавируса. Во время трансляции он представил трибьют Джорджу Флойду, чернокожему охраннику, погибшему после грубого ареста полицейскими в Миннеаполисе, штат Миннесота. В электро-поп-композиции Гетта использовал семплы из речи «У меня есть мечта» борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего. Артист также заявил, что это «шатаут семье» погибшего.

«Мы нашли ее. Самую белую реакцию на расизм», — пошутила в Twitter @AdequateEmily. В комментариях к ее посту пользователи вспомнили о белокожей актрисе, исполнившей современный танец в честь погибшего Флойда.

«Дэвид Гетта реально пытается унц унц унц расизм прочь, я сейчас заору», — также написала одна из пользовательниц Twitter.

Ранее сообщалось, что певицу Лану Дель Рей, вышедшую протестовать против полицейского насилия против темнокожих, затравили за съемку мародерствующей толпы. Артистку обвинили в том, что она «подвергает жизни темнокожих людей еще большей опасности».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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