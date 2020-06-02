Для голосования по Конституции понадобится паспорт, заявила Памфилова

Влада Некрасова

На голосование по поправкам в конституцию гражданин должен приходить с паспортом, чтобы подтвердить свою личность, но передавать его а руки членам комиссии не потребуется, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Ему (участнику голосования - ред.) не надо отдавать паспорт члену участковой избирательной комиссии. Он может на расстоянии открытый паспорт показать, все данные видно. Маску он может приспустить на этот момент, ничего страшного, тем более, рядом никого нет. То есть полная идентификация на всех видах голосования будет обязательно и безусловно, и все наблюдатели в этом убедятся", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.