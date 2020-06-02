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Для жителей Подмосковья откроют храмы, салоны красоты и бани

Для жителей Подмосковья откроют храмы, салоны красоты и баниФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Храмы и церкви на территории Московской области снова будут доступны для посещения прихожан с 3 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте правительства региона.

С 11 апреля граждане не могли посещать религиозные объекты региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Религиозные обряды и праздники проводились в онлайн режиме.

Также с 3 июня работу смогут возобновить салоны красоты, солярии, сауны и бани. Организации должны будут соблюдать новый санитарный стандарт, говорится в документе.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале о готовности поэтапно осуществить «возвращение стационаров под обычную работу». По его словам, на это уйдет до трех недель.

Он добавил, что число новых заражений коронавирусом в Подмосковье постепенно снижается.

Во время предыдущего этапа снятий ограничений в регионе открылись парки, офисы МФЦ, магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. По информации СМИ, следующим шагом может стать открытие торговых центров.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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