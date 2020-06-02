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Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусомФото: @jenniferaniston

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях. Об этом звезда сериала «Друзья» сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Снимок сделан фотографом Марком Селигером. Все вырученные от продажи средства пойдут на борьбу с коронавирусом, в частности, на бесплатное тестирование и услуги здравоохранения для менее обеспеченных граждан.

Актриса также рассказала, что еще 24 фотопортрета Селигера уйдут с молотка.

Ранее Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview. На обложке она позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусиках с завышенной талией, сидя на столе и раздвинув ноги. Ее образ дополняют кольцо и серьги, а также кожаные сапоги выше колена в тон наряду.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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