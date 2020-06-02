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Фигурист Красножон: впервые вижу такие агрессивные протесты в США

Фигурист Красножон: впервые вижу такие агрессивные протесты в США
Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон прокомментировал массовые беспорядки в США, вызванные смертью Джорджа Флойда.

Красножон живет и тренируется в США.


"То, что произошло, на мой взгляд, отвратительно. Нельзя судить людей по цвету кожи, нации или ориентации. Все зависит от действий человек: плохой он или хороший. Очень приятно осознавать, что такое большое число людей сейчас хотят помочь добиться справедливости и наказать полицейского, который виноват. За те семь лет, что я живу в Америке, я видел много протестов. Но такие агрессивные в первый раз", - рассказал Красножон в интервью Sport24.

"Протест — классная вещь. Особенно, когда он проходит без насилия. На мирную акцию я бы даже сходил. Но сейчас очень много людей протестуют неправильно и поступают подло. Зачем крушить и грабить бизнесы вокруг? Зачем причинять ущерб невинным людям? Надеюсь, что эта проблема будет решена, и протесты будут продолжаться без насилия и ущерба, а всех виновных накажут. Я поддерживаю мнения, что полицейский был неправ, что все расисты и националисты неправы. Но еще считаю, что те люди, которые причастны к избиению невиновных во время протеста, все воры, и все те, кто занимался вандализмом, должны быть наказаны по закону", - добавил Красножон.

# В мире
По материалам: ria.ru

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